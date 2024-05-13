Bolu'ya mayıs karı vurdu! Her taraf bembeyaz oldu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 20:11 - Güncelleme : 13 May 2024 20:11
Yurt genelinde mevsim normalleri doğrultusunda havalar ısınırken Bolu'da mayıs ayı kar yağışı ile döndü. Köroğlu Dağları beyaza büründü.
Bolu'da gün boyu devam eden sağanak yağış, yüksek bölgelerde kar yağışına dönüştü.
Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları gibi yaklaşık 10 köy yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Dağlık ve yeşil alanları beyaza büründü.
Bölgede kar kalınlığı 5 santimetre olarak ölçüldü.
BULU İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bolu için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:
13 Mayıs 2024 Pazartesi Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°
14 Mayıs 2024 Salı Bolu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°
15 Mayıs 2024 Çarşamba Yağmurlu, sıcaklık 17°
16 Mayıs 2024 Perşembe Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°
17 Mayıs 2024 Cuma Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°
Kaynak: İhlas Haber Ajansı