Bolu'ya mayıs karı vurdu! Her taraf bembeyaz oldu 

13 May 2024 20:11 - Güncelleme : 13 May 2024 20:11

Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralı var!

Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralı var!

Bolu'da gün boyu devam eden sağanak yağış, yüksek bölgelerde kar yağışına dönüştü.

Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları gibi yaklaşık 10 köy yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Dağlık ve yeşil alanları beyaza büründü.

Bölgede kar kalınlığı 5 santimetre olarak ölçüldü.

BULU İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bolu için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

13 Mayıs 2024 Pazartesi Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°

14 Mayıs 2024 Salı Bolu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°

15 Mayıs 2024 Çarşamba Yağmurlu, sıcaklık 17°

16 Mayıs 2024 Perşembe Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°

17 Mayıs 2024 Cuma Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°