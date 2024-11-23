Bolu'yu kar teslim aldı! TEM'de trafik durdu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 21:13 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 21:17
TEM Otoyolu'nun Bolu sınırında, Gerede ilçesindeki Cankurtaran mevkiinde kar yağışı nedeniyle trafik akışı kesintiye uğradı. Kış lastiği bulunmayan araçlar ve maddi hasarlı kazalara karışan araçlar için kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bolu'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
TEM Otoyolu’nun Bolu-Gerede Cankurtaran geçişinde, trafik kış lastiği olmayan araçların karıştığı maddi hasarlı kazaya sebep olması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken, birçok araç sürücüsü yolda mahsur kaldı.
Kaynak: tgrthaber.com