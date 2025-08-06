Bomba iddia: CHP lideri Özgür Özel'in makam aracı çete liderine mi ait?

İstanbul
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Nuray Başaran, Özel'in bir süre önce kullandığı bir aracın Beşiktaş Belediyesi'nde başlayıp İBB'ye kadar uzanan suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen ve daha sonra itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğunu öne sürdü.
Başaran, aracın ruhsat bilgilerini de paylaşarak plakasının 34 AKT 500 olduğunu açıkladı. İddiaya göre Özel, soruşturma başlayınca aracı kullanmayı bıraktı.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özel'in basın ekibine durumu sorduğunu belirterek Özel'in böyle bir makam aracının olmadığı ve araçların Emniyet'e kayıtlı araçlar olduğunun açıklandığını bildirdi.