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 | Selahattin Demirel

Bomba iddia: CHP lideri Özgür Özel'in makam aracı çete liderine mi ait?

Gazeteci Nuray Başaran, CHP lideri Özgür Özel'in makam aracı olarak kullandığı bir aracın İBB'nin yanına birçok belediyeyle yaptığı işlerle ilgili suç örgütü kurduğu iddia edilen Aziz Aktaş'a ait olduğunu iddia etti. Konu, TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te gündeme gelirken TGRT Haber Ankara Temsilcisi'nden farklı bir bilgi paylaşıldı.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 23:43
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 23:55

Genel Başkanı 'in makam aracıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Nuray Başaran, Özel'in bir süre önce kullandığı bir aracın 'nde başlayıp 'ye kadar uzanan suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen ve daha sonra itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğunu öne sürdü.

Bomba iddia: CHP lideri Özgür Özel'in makam aracı çete liderine mi ait?

"SORUŞTURMA BAŞLAYINCA ARACI BIRAKTI"

Başaran, aracın ruhsat bilgilerini de paylaşarak plakasının 34 AKT 500 olduğunu açıkladı. İddiaya göre Özel, soruşturma başlayınca aracı kullanmayı bıraktı.

CHP'DEN AÇIKLAMA: BÖYLE BİR MAKAM ARACI YOK

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özel'in basın ekibine durumu sorduğunu belirterek Özel'in böyle bir makam aracının olmadığı ve araçların Emniyet'e kayıtlı araçlar olduğunun açıklandığını bildirdi.

ETİKETLER
#ibb
#chp
#özgür özel
#suç örgütü
#beşiktaş belediyesi
#Aziz İhsan Aktaş
#Makam Aracı
#Gündem
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