Bomba iddia: CHP lideri Özgür Özel'in makam aracı çete liderine mi ait?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Nuray Başaran, Özel'in bir süre önce kullandığı bir aracın Beşiktaş Belediyesi'nde başlayıp İBB'ye kadar uzanan suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen ve daha sonra itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğunu öne sürdü.

"SORUŞTURMA BAŞLAYINCA ARACI BIRAKTI"

Başaran, aracın ruhsat bilgilerini de paylaşarak plakasının 34 AKT 500 olduğunu açıkladı. İddiaya göre Özel, soruşturma başlayınca aracı kullanmayı bıraktı.

CHP'DEN AÇIKLAMA: BÖYLE BİR MAKAM ARACI YOK

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özel'in basın ekibine durumu sorduğunu belirterek Özel'in böyle bir makam aracının olmadığı ve araçların Emniyet'e kayıtlı araçlar olduğunun açıklandığını bildirdi.