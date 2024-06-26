SGK'ya "borcu yoktur" yazısı almaya gitti! Büyük şok yaşadı

26 Haziran 2024 10:35 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:39

Şoke eden olay Kastamonu'da meydana geldi. Serbest muhasebeci mali müşavir olarak görev yapan E.G'nin, Kastamonu ve Taşköprü'de çok sayıda müşterisini dolandırdığı ortaya çıktı.

E.G., çalıştığı firmalardaki çalışanların sigorta ücretleri gibi ödemeleri kurumlara ödemeyerek kendi zimmetine geçirdi. Müşterilerinin kredi kartı bilgilerini de ele geçiren E.G., kişileri işlemler yaparak borçlandırdı.

"BORCU YOKTUR" YAZISI ALMAYA GİTTİĞİNDE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Hasan Kurt, "borcu yoktur" yazısı almak için gittiği Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yaptığı inşaatların büyük miktarda sigorta borcunun olduğunu ve çalışanlarının da sigorta ücretlerinin yatırılmadığını öğrenince büyük şok yaşadı.

Bunun üzerine muhasebeciliğini yapan iş yerine giden Hasan Kurt, E.G.'nin olayın ortaya çıkması üzerine kaçtığını öğrendi.

Yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandırıldığını tespit eden Kurt, muhasebecisinden şikayetçi oldu.

Kurt, kendisini dolandıran muhasebecisinin diğer müşterilerinden de dahil olmak üzere 18 milyon civarında vurgun yaptığını düşündüklerini söyledi.

"14 YILLIK MUHASEBECİMİZE GÜVENMENİN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEDİK"

2021 yılından beri Kastamonu ve Taşköprü'de inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten iş adamı Hasan Kurt, "Muhasebecimiz tarafından dolandırıldık. Muhasebecimiz, bayram öncesinde kayıplara karıştı. İnşaatlarımızın sigortaları hiç ödenmemiş. Bizler, sigorta paralarını muhasebeye ödedik, fakat SGK'ya ödeme yapmamış.

Kredi kartımızdan paralar çekilmiş, farklı yerlerde kredi kartımızla işlemler yapılmış, para çektirilmiş. Suç duyurusunda bulunduk, şimdilik bir gelişme yok ama inşallah bir sonuç alacağız. Yazıklar olsun diyorum. Gelip bizlere 'paraya sıkıştık' deseydi, yardım ederdik.

Fakat hiç beklemediğimiz bir konu ile karşılaştık. Bu şekilde dolandırıp kaçması bizleri çok müşkül duruma düşürdü. Şu anda mağdur durumdayız. Kurban Bayramı'na giderken vatandaşlarımız ile çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çalışanların ödemelerini yapmak zorundaydık ama o belki yurt dışında, belki de Türkiye'de, bunun keyfini çıkartıyor.

Ben şahsen bunu o arkadaşa yakıştıramadım. Bizim gibi iş yapan arkadaşlarıma sesleniyorum; muhasebecilerinizi mutlaka kontrol ediniz. Verginiz, sigorta ücretleriniz yatıyor mu veya kredi kartınızdan işlem yapılmış mı? Bunları mutlaka inceleyin. Biz, 14 yıldır muhasebecimiz olduğu için kendisine güvendik ve kontrol etmedik, yanına da gitmedik.

Bunun bedelini de şu anda çok ağır ödüyoruz. Sizler de bu mağduriyeti yaşamamak için muhasebecinizi mutlaka kontrol ediniz. Ben bu arkadaşımdan şikayetçiyim. Gün yüzüne çıkacak ama hiç ona yakıştıramadım. Yazıklar olsun" dedi.

18 MİLYON LİRA CİVARINDA VURGUN YAPMIŞ!

Şahsın müşterilerinden borç aldığını ve ödemediğini öğrendiğini ifade eden Hasan Kurt, “Ben mağdur oldum, ağabeyim mağdur, kardeşim mağdur. Taşköprü'de ve Kastamonu'da da bizim gibi birçok kişinin daha mağdur olduğunu öğrendik.

Hepimizi dolandırmış. Hepsi yakında çıkacaktır. Çok kişiden borç para almış fakat geri ödememiş. Müşterilerinin kredi kartından paralar çekmiş. Sigorta borçlarını ödediğini söyledi, fakat yalan, hiçbirini ödememiş. SGK'den dokümanları aldığımızda hiçbir sigorta ödenmemiş.

Kastamonu ve Taşköprü civarındaki müşterilerinden, bizler de dahil 18 milyon lira civarında bir para dolandırdığını düşünüyoruz” diye konuştu.

KAYIPLARA KARIŞTI

Şahsı bulamadıklarını belirten Hasan Kurt, "Bizim binamızın bir tanesi Kurban Bayramı öncesinde bitmişti. Sosyal Güvenlik Kurumuna 'borcu yoktur' yazısı almaya gittiğimizde oradaki arkadaş bizlere, 'inşaatların sigortasının hiçbirini ödememişsiniz' dedi.

Bizler de ödediğimizi söyledik ama bizlere dokümanı çıkartıp verdi. Gerçekten hiçbiri ödenmemiş. Hemen Taşköprü'ye muhasebeye gittiğimizde, arkadaş çoktan kaçıp gitmiş, kendisini bulamadık. Bizler, 2012 yılından beri aynı muhasebe ile çalışıyorduk.

Muhasebecinin oğlu yaklaşık 1,5-2 yıl önce babasının yanında işe başladı. Fakat bizler, babasına yıllardır beraberiz diye güvendik ve şimdiye kadar hiçbir şey olmamıştı. Fakat oğlu tarafından dolandırıldık" şeklinde konuştu.