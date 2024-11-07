Börekçiden evli kadına taciz! Attığı iğrenç mesajı mahkemede okudu

07 Kasım 2024 15:58 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 16:20

İstanbul Pendik'te sipariş götürdüğü evdeki kadına taciz içerikli mesaj atarak arkadaşlık teklifinde bulunan sanık İbrahim Demir'in ifadesi ortaya çıktı. Attığı mesajları hiçbir şey olmamış gibi mahkemede okuyan Demir, kadının kocasını öldüresiye dövmesine rağmen beraat istedi.

Pendik'te 3 Eylül'de börekçide meydana gelen olayda kurye İbrahim Demir, sipariş götürdüğü evdeki Burçin Boz'a mesaj atarak arkadaşlık teklif etmişti. Boz'un durumu eşine anlatması üzerine börekçiyi basan kocası Uğur Boz, darp edilerek bıçakla yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘cinsel taciz' suçundan yargılanan ve 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası alan İbrahim Demir hakkında "silahla kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar, tutuklu Ömer Demir hakkında "silahla kasten basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" suçlarından 8 yıl 10 aya kadar, Uğur Boz hakkında ise "haksız tahrik altında silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. Davanın ilk celsesi Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görüldü. Duruşmaya müşteki Burçin Boz ve eşi Uğur Boz katılırken, sanık İbrahim Demir ile ağabeyi tutuklu sanık Ömer Demir ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"DURUMU ÖĞRENİNCE ÖZÜR DİLEDİ"

Sanık Ömer Demir, kardeşi İbrahim Demir lavaboda olduğu sırada Uğur Boz'un dükkana girdiğini söyleyerek, "Kardeşimin yanına doğru gitti. Bağrış sesleri duydum. Bıçakla çalıştığımdan elimde bıçak vardı. Kardeşimin kafası kanlar içindeydi. Kapının önünde bana hakaret etmeye başladı, arabasına doğru gidince silah çıkaracak sandım. O sırada kendimi ve kardeşimi korumak için tekrar saldırdım. Kardeşimin müştekiye yazdığından hiç haberim yoktu. Burçin Hanım kavga bitince gelip bana mesajları gösterdi. Sonrasında kendisinden özür diledim. Bana söyleselerdi kendim kardeşimi götürür karakola teslim ederdim. Kavga esnasında karşılıklı küfür içerikli söylemler oldu. Düzgün bir işte çalışıyorum, iki aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"BEN HAYATIMDA SİLAH ELİME ALMIŞ ADAM DEĞİLİM"

Olay günü eşinin kendisini arayarak börekçiden gelen çocuğun gittikten sonra kendisine mesaj attığını söylediğini anlatan müşteki sanık Uğur Boz, “Eşime hangi börekçi olduğunu sordum. Konuşma amacıyla oraya gittim. Sanık İbrahim Demir beni görür görmez tuvalete saklandı. Numaranın sahibini sordum. Tuvalet amacıyla değil saklanma amaçlı girdiği camdan belli oluyordu. Kapıya vurup ‘Korkma çık, sadece konuşacağız' dedim. Çıktığında ‘Evli, çocuklu kadına mesaj atmaya utanmıyor musun?' dedim. Kısık seslerle bir şeyler söyledi ama anlamadım. Peçetelikle bir tane suratına vurdum. Yakasından tutup öne doğru attım. Sonrasında Ömer Demir elindeki bıçağı sallaya sallaya üstüme koştu ve beni vücudumun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hala dikiş izleri vardır. ‘Sen bana saldırıyorsun ama kardeşin karıma mesaj attı' dedim. Bana Kürtçe küfürler ettiler. Canımı kurtarmak için dışarı çıktım. Aynı anda sanık Ömer üstüme zıpladı ve ikimiz de yere düştük. Kalktığımdaysa sanık İbrahim ve Ömer bana tekme attılar. Sonra eşim geldi ve beni kurtardı. Üstüm başım kan içindeydi. Sanık Ömer tekrar elinde bıçakla gelip ‘Al kocanı git, yoksa sizi öldürürüm' dedi. Ben hayatımda silah elime almış adam değilim. Sonrasında da zaten polisler geldi" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

ATTIĞI MESAJI OKUDU

Sanık İbrahim Demir ise, "Müşteki sipariş vermişti. Dükkana gelince ‘Yanlış anlamazsanız bir şey söyleyeceğim, çok hoş bir bayansınız' şeklinde söyledim. Kendisi bana 'Çoluk çocuğumdan utan' deyince özür diledim. Kendisi beni engelledi. Ben evli olduğunu bilmiyordum. Dükkanda lavaboya gidecekken bir araç geldi. Lavabodan çıktığımda omzumdan tutup numarayı gösterdi. Ben de kendisinden özür diledim. Başımdan eğip peçetelikle vurdu. Öne doğru savurdu beni. Ağabeyim beni görünce çıktı, malzeme doğradığı için bıçak zaten elindeydi. Uğur Boz'la birbirlerini tuttular. Ben araya girip ayırmaya çalıştım. Bizim amacımız dışarı çıkarmaktı” dedi.

"BEN GİTMESEYDİM EŞİMİ ÖLDÜRECEKLERDİ"

Yaşadıklarını anlatan Burçin Boz ise, "Ben büyük oğlum için sipariş vermiştim. 10-15 dakika sonra sipariş geldi. Bıraktıktan 15 dakika sonra ‘Çok hoş bir bayansınız' şeklinde mesaj attı. Ben de 'Çocuklarımdan utan' deyince özür diledi, ben de engelledim. Eşimi aradım, çünkü bu insanlar bizi 4 yıldır tanır. Evlerimiz bile karşılıklı. Benim evli olmadığımı bilmemesinin imkanı yok. Oğlumun doğum gününü bile orada kutladık, sanık İbrahim Demir de oradaydı. Sonrasında camdan sesler duymaya başladım. Ben de çocuklarımı komşuma bırakıp eşime yardıma gittim. Gördüğümde eşim yerde yatıyordu ve sanıklar eşimi tekmeliyorlardı, kafasını ayaklarıyla eziyorlardı. Ben bir şekilde eşimi kurtardım. Eşimin bıçaklandığını gördüm ve 'Polisi arayın' diye bağırdım. Eşimi Şaban Bey'le birlikte arabaya soktuk. Sonra Ömer Demir bıçakla üstüme yürüyüp 'Bunu buradan götür, yoksa sizi deşerim' dedi. Ben de mesajları gösterdim. Tekrardan üstümüze yürüdü. Eğer ben gitmeseydim eşimi öldüreceklerdi. Hiç kimse ayıramadı. Bu insanların bize yaşattıkları travma nedeniyle cezalarını çekmelerini istiyoruz. Bu olay yüzünden bir hafta içinde taşınmak zorunda kaldık" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Ömer Demir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Görüntü kayıtlarının incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.