Borsa manipülasyonu soruşturmasında Ünsal Ban gözaltına alındı

Borsa İstanbul’da bazı hisselerdeki şüpheli dalgalanmalar sonrası düğmeye basıldı. Manipülasyon iddialarının odağındaki isim Ünsal Ban, Fethiye'de gözaltına alındı.

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda bazı hisse senetlerine yönelik manipülasyon iddialarını araştıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban’ın Fethiye’de yakalandığını duyurdu.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında örgüt lideri olduğu öne sürülen Ünsal Ban ile birlikte 6 kişi, yurt dışına kaçmak üzereyken Muğla’nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

2022 yılının Mart ile Eylül ayları arasında, halka açık bir şirketin hisselerinde olağandışı yatırımcı artışı, işlem hacmi ve fiyat dalgalanmaları tespit edilmişti. Yapay yükselişlerle küçük yatırımcıları zarara uğratan organize yapıya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İstanbul merkezli olarak Muğla’da düzenlenen operasyonda, piyasa dolandırıcılığı şüphesiyle aranan Ünsal Ban ve beraberindeki 6 kişi, Fethiye’de yurtdışına kaçmak isterken gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Soruşturma kapsamındaki işlemler sürüyor.