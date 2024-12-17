Borsacı Nihat Özçelik hakkında karar verildi!

17 Aralık 2024 00:42 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 00:48

‘Tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamasıyla gözaltına alınan Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı. Adli işlemleri tamamlanan Özçelik, cezaevine teslim edildi...

Borsada manipülasyon​ iddiasıyla daha önce polisiye soruşturma geçiren borsacı Nihat Özçelik, bu sabah gözaltına alınmıştı. Özçelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLAMA​ KARARI ÇIKTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, hakkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i gözaltına almıştı. 16 Aralık günü ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamayla gözaltına alınan Özçelik, hakimlik sorgusu sonrası tutuklandı.

Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.