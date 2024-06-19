Boş arazideki yangın 8 saattir sürüyor

19 Haziran 2024 05:35 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 05:43

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boş arazide akşam saat 20.00'de yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler geniş alana yayıldı.

Ulaşımın kısıtlı olduğu bölgede itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte zorluk yaşadı. 8 saattir süren ve ara ara etkili olan rüzgar ile alanı genişleyen yangını itfaiye ekipleri kontrol altını almaya çalışıyor.

Yanan araziye yakın fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekiplerin risk teşkil eden noktalarda tedbir aldığı öğrenildi. Yanan alan dron ile havadan görüntülendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.