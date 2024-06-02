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Boşanacakları konuşuluyordu! Pelin Akil'in eşi Anıl Altan'ın her sözüne tepki gösterdiği anlar dikkat çekti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
02 Haziran 2024 17:14 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 17:26

Boşanma iddialarıyla günlerce gündem olan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti sosyal medyada yeniden gündem oldu. Akil'in eşine verdiği tepki dikkat çekti.

Anıl Altan ve Pelin Akil çiftinin evliliklerinde sorunlar olduğu ve ikilinin boşanacağı iddia edildi. Günlerce gündemde iddialar Akil'in açıklamasıyla netliğe kavuşmuştu. Akil, her ilişkide olduğu gibi bazı sorunlar olduğunu fakat boşanma haberlerinin doğru olmadığını söylemişti. 

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İddialara ilk ağızdan cevap... | Türkiye Gazetesi

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER 

Geçtiğimiz günlerde de çiftin Magazin Burada'ya verdiği bir röportajda Pelin Akil'in Anıl Altan'ın her sözüne tepki göstermesi sosyal medyada gündem oldu. 

Anıl Altan konuşmada "Ev işlerine yardımcı oluyorum" deyince Akil ise "Neye oluyorsun ya kıyafetini olduğu yere bırakıyorsun. Neden doğru konuşmuyorsun. Çocuklara çok iyi babalık yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

 
Kaynak: Tgrthaber.com
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