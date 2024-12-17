Boşandığı eşine dehşeti yaşattı!

17 Aralık 2024 16:12 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:18

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs araçta eski eşiyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle B.B araçtan indi. Bunun üzerine eski eş araçla geri geri gelerek eski eşine çarptı.

Şoke eden olay Samsun​'da meydana geldi. Boşandığıeşi B.B.'nin yanına giden 36 yaşındaki M.A, birlikte otomobil ile Bafra​'ya seyir halindeyken araçta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma​ sonucunda B.B., Osmanbeyli Kavşağı'nda otomobilden inerek yürümeye başladı.

ARAÇLA ÇARPIP AĞIR YARALADI

İddiaya göre, otomobili kullanan M.A, geri geri gelerek eski eşine çarptı. Çarpma sonucu kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu plakası ve kimliği belirlenen şüpheli M.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli bugün Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan zanlı, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi gönderildi.