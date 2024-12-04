Boşandığı eşinin babasına kurşun yağdırdı! Sözleri şoke etti

04 Aralık 2024 10:54 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:03

Aksaray'da dün akşam saatlerinde damat dehşeti yaşandı. 2 yıl önce boşandığı eşinin babasını sokak ortasında vuran saldırgan sözleriyle şaşkına çevirdi. Gazetecilerin, “Neden vurdun?” sorusuna, “Namuslu ve şerefli yaşasın diye vurdum” cevabını verdi.

Korkunç olay dün akşam saatlerinde Aksaray'da meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki T.İ., 2 yıl önce boşandığı eski eşi B.N.Ç.'nin babası M.Ç. (51) ile telefonda bir konuda tartıştı. T.İ. telefonla tehdit ettiği eski kayınpederine, "Seni öldüreceğim in aşağıya" dedi.

ESKİ KAYINPEDERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine evden çıkan M.Ç. eski damadı tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Sol kasık kısmından yaralanan M.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"NAMUSLU VE ŞEREFLİ YAŞASIN DİYE VURDUM"

Korkunç olayın ardından kaçan eski damat T.İ. polis ekiplerince kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aksaray Adliyesine sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye getirilen zanlı T.İ., gazetecilerin, “Neden vurdun?” sorusuna, “Namuslu ve şerefli yaşasın diye vurdum” şeklinde cevap verdi.