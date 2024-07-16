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Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden adam yakalandı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 12:01 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 12:02
Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden adam yakalandı

Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olduğu eşini iş yerini basarak darp eden adam polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında eşinin boşanma kararına itiraz eden Bilal Özkan eşine ve çocuklara tehdit dolu mesajlar atmaya başlamıştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI

Ölüm tehditlerine maruz kalan kadın, karakola giderek şikayetçi olup uzaklaştırma kararı çıkartmıştı.

Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden adam yakalandı - 1. Resim

Eşini takip eden Bilal Özkan, iş yerinde Mihriban Özkan'a bıçakla saldırarak, bir yandan da tekme ve yumruklarla darp etmişti. İhbar üzerine polis ekipleri adam yakalamamak için çalışma başlatmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Bilal Özkan, 15.07.2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi’ndeki bir adreste yakalanarak göz altına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlan şüpheli bugün “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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