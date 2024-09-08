Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Boşanma aşamasındaki çiftin velayet kavgası kamerada! Sokak ortasında aile savaşı

Boşanma aşamasındaki çiftin velayet kavgası kamerada! Sokak ortasında aile savaşı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Eylül 2024 11:11 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 11:12

Esenyurt’ta boşanma aşamasındaki bir çiftin velayet kavgasına aileler dahil oldu. Sokak ortasında savaşa benzer görüntüler cep telefonuyla anbean kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çiftin, çocuklarının velayeti konusunda yaşadığı anlaşmazlık tekme tokatlı kavgaya dönüştü. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre boşanma aşamasındaki çift, çocuklarının velayeti konusunda birbirleriyle görüş ayrılığına düştü.

AİLE BİREYLERİ DE KAVGAYA KARIŞTI

Çift arasında diğer aile bireylerinin huzurunda yapılan tartışmada kısa süre sonra sinirler gerildi. Sokağa taşan tartışmada karı-koca, tekme tokat birbirine girerken çiftin kavgasına aileler de dahil olunca ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kavga anı çevre sakinlerinden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe 8 Eylül 2024 11:13

Velayete kadar gelmişsiniz ya neyse ki çocuklara zarar vermediler

Sonraki Haber Yükleniyor...