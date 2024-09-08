Boşanma aşamasındaki çiftin velayet kavgası kamerada! Sokak ortasında aile savaşı
Esenyurt’ta boşanma aşamasındaki bir çiftin velayet kavgasına aileler dahil oldu. Sokak ortasında savaşa benzer görüntüler cep telefonuyla anbean kaydedildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çiftin, çocuklarının velayeti konusunda yaşadığı anlaşmazlık tekme tokatlı kavgaya dönüştü. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre boşanma aşamasındaki çift, çocuklarının velayeti konusunda birbirleriyle görüş ayrılığına düştü.
AİLE BİREYLERİ DE KAVGAYA KARIŞTI
Çift arasında diğer aile bireylerinin huzurunda yapılan tartışmada kısa süre sonra sinirler gerildi. Sokağa taşan tartışmada karı-koca, tekme tokat birbirine girerken çiftin kavgasına aileler de dahil olunca ortalık adeta savaş alanına döndü.
Kavga anı çevre sakinlerinden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Velayete kadar gelmişsiniz ya neyse ki çocuklara zarar vermediler