Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini vurdu! İfadesi ortaya çıktı: Bir anlık sinirle saldırı düzenlendim

24 Ekim 2024 10:10 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:17

Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınbabasının tabanca ile vuran kişi tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Bir anlık sinirle saldırı düzenlendim" dediği ortaya çıktı.

Yürekleri ağza getiren olay Adana​'nın Yüreğir​ ilçesinde yaşandı. 24 yaşındaki Ayşegül T., eşi İzzettin T. ile anlaşamadığı için boşanma​ davası açtı. Karı koca arasınca çıkan tartışma sonucu İzzettin T. kayınbabası Salih K. ve eşini araca bindikten sonra tabancayla vurdu.

KAÇARKEN MOTOSİKLET GASP ETTİ

Eşini ve kayınpederini vurup kaçan İzzettin T. bir de motosiklet gasp etti. Bu anlarda saniye saniye kameralara yansıdı. Şüpheli motosikletle kaçarken Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyette ifadesi alınan İzzettin T., "Karım benden ayrılacaktı, barışmak için görüşmeye gittim. Ancak kayınbabam görüştürmedi. Bende evin önünde bekledim, bir anlık sinirle saldırı düzenledim" dediği öne sürüldü. Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.