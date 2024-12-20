Boşanma aşamasındaki eşini vahşice öldürdmüştü! Cani kocadan kan donduran itiraf

20 Aralık 2024 07:39 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 07:41

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Eşi Selda Elleri çocuklarının pantolonuyla boğarak öldürdüğünü itiraf eden Gökhan Eller için “Tasarlayarak ve kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Manisa​'da meydana gelen korkunç olayda Gökhan Eller ile güzellik salonu​ işletmecisi Selda Eller, şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Olay günü Selda Eller eşini arayarak eve gelip eşyalarını almasını söyledi. Güzelyurt Mahallesi'ndeki eve giden Gökhan Eller, ile Selda Eller arasında tartışma çıktı ve Cani koca iki çocuğunun annesi Selda Eller'i boğarak öldürdü. Ardından da polise giderek eşini öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu.

ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Korkunç olaydan sonra Gökhan Eller, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkeme salonunda hazır bulunan sanık Gökhan Eller'e ifadesi soruldu. Sanık Gökhan Eller, mahkemedeki savunmasına maktul Selda Eller'in ailesi ve kendi ailesinden özür dileyerek başladı. 2002 yılında ilk kez evlendiği Selda Eller'in kendisini aldattığını öğrendiği iddia eden sanık, bu nedenle sık sık tartıştıklarını ve 2018'de boşandıklarını ancak 2 çocuğunun küçük yaşta olması ve eşini sevdiği için 2019 yılında yeniden evlendiklerini söyledi. Maktul Selda Eller ile ikinci kez evlendiklerinde ilk evliliklerinde yaşadıkları sorunların devam ettiğini, eşi Selda Eller'in şüpheli davranışlar sergilediğini ve yine kendisini aldattığını öne süren Eller, bu yılın ağustos ayında ikinci kez boşanma kararı aldıklarını, mal paylaşımı için aralarında protokol yaptıklarını ve boşanma sürecini başlattıklarını belirtti.

"PANTOLONLA BOĞAZINI SIKTIM"

Olay günü Selda Eller'in kendisini arayarak evden eşyalarını almasını istediğini ve bu yüzden eve gittiğini söyleyen Gökhan Eller, eve vardığında eşi ile tartışmaya başladıklarını, eşinin kendisini 'bütün mal varlığını alacağını ve en yakın arkadaşıyla birlikte olacağını söyleyerek' tahrik ettiğini ileri sürdü. Sanık Gökhan Eller, “Selda beni aradı ve ‘Gel de çabuk eşyalarını al' dedi. Eve geldiğimde ‘Geldin mi Allah'ın belası' diyerek karşıladı. ‘Eşyalarını al ve defol git' dedi. Eşyalarımı toplarken bana laf atıyordu. ‘Donuna kadar alacağım senin. Seninle aynı havayı solumak istemiyorum' diyordu. ‘Ben bu evde Taner'le yatacağım' dedi. Çocuk odasına gittim. Kamil adındaki arkadaşımla olan fotoğrafımı göstererek ‘Kamil ile senin yatağında birlikte olacağım' diyordu. Aldatılmama rağmen eşimi ve çocuklarımı sevdiğim için yeniden evlendim. Oğlumun pantolonuyla Selda'nın boğazını sokmaya başladım. 3-4 saniye sürdü. Sonra yere düştü. Selda yere düştüğünde burnu ve ağzından kan gelmişti. (Polis memuru) A.K. abi beni aradı. ‘Abi Selda'nın boğazını sıktım. Ben evden çıkarken yaşıyordu. Çabuk ambulans gönder ben Barbaros Karakoluna gidiyorum' dedim. A.K. ile beraber karakola gittik” dedi.

EŞİNİN TELEFONU HALA KAYIP

Selda Eller'e ait telefonun halen kayıp olması hatırlatılan Gökhan Eller, “Eşimin telefonu bulunamadı. Karakola verdim diye hatırlıyorum. Avukatım telefonun ortada olmadığını söyleyince şaşırdım. Telefonu evden çıkarken aldım. Delil karartma gibi bir niyetim yoktu. Eşimin telefonundan herhangi bir paylaşım yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Eşim beni çağırdığı için olay akşamı eve gitmiştim. Olaydan sonra annemi aradım. Beni de arayanlar oldu açmadım” dedi.

OLAYDAN 2 GÜN ÖNCE ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Daha sonra maktul Selda Eller'in babası Mustafa Durmaz tanık olarak ifade verdi. Durmaz ifadesinde damadının, evliliğinin ilk günlerinde bile evinin ve kızının bakımını ihmal ettiğini söyledi. Olaydan 2 gün önce damadı ile torununun kendisini ziyaret ettiğini dile getirerek, "Ben torunuma 100 lira harçlık uzattığımda, torunum çekindi ve almadı. Orada Gökhan bana torununu son kez sev. Hem torununa hem de kızın Selda'ya hasret kalacaksın. O an televizyonda bir kadın cinayeti programı vardı. Sanırım Müge Anlı'yı izliyorduk. Bize dönerek, ‘Bizimde sonumuz böyle olacak' dedi. En ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

MAHKEME ERTELENDİ

Ailenin avukatı Ali Arslan da sanığın tasarlayarak işlediği cinayeti ortada bir aldatma durumu ve tahrik varmış gibi kurgulayarak ceza indirimi almayı çalıştığını belirterek, "Sanığın cinayet öncesi ve sonrasında yaptıkları aslında cinayeti tasarladığı çok açık bir şekilde ortada. Sanığın indirimsiz bir şekilde ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer tanıklarında dinlenilmesi, HTS kayıtları ile diğer delillerin incelenmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına ve davanın 18 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.