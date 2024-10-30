Boşanma aşamasındaki karısını kaçırmaya çalıştı! Sokak ortasında korkunç anlar

30 Ekim 2024 15:13 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:14

Adana’da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında kaçırmaya çalıştı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi’nde 25 yaşındaki Selin İ., 7 yıldır evli olduğu 30 yaşındaki Koray İ. ile boşanma kararı aldı. Durumu hazmedemeyen Koray İ., genç kadına ölüm tehditleri yağdırmaya başladı. Son kez genç kadına barışma teklifinde bulunan adam, aldığı ret cevabıyla sinirden çılgına döndü.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Bir süre boşanma aşamasındaki eşini takip eden Koray İ., güpegündüz sokak ortasında eşini kaçırmaya çalıştı. Genç kadını zorla araca bindirmeye çalışan Koray İ.’ye Selin İ. direndi. Gözü dönen koca eşini kaçıramayacağını anlayınca aracına binerek kaçtı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koray İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.