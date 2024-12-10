Boşanma davası açan eşini öldürüp intihar etti! Evlilik yıldönümleri ölüm yıldönümleri oldu 

10 Aralık 2024 07:52 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 07:57

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Fehmi Karan, boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşi Serpil Karan’ı evlilik yıl dönümlerinde silahla vurarak öldürdü. Ardından kendi hayatına da son vererek, 4 çocuğunu öksüz ve yetim bıraktı.

Bursa​'nın Yıldırım​ ilçesi dün akşam saatlerinde kan donduran bir olayın adresi oldu. 4 çocuk babası 42 yaşındaki Fahri Karan 16 yıldır evli olduğu 33 yaşındaki eşi Serpil Karan'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kendi hayatına da aynı silahla son verdi. Çiftin boşanma aşamasında oldukları ortaya çıktı.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE CİNNET!

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre İnşaat işçisi oyan Fahri Karan, eşi ile evlilik yıl dönümü nedeniyle buluşmak istedi. Ancak genç kadın bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Fahri Karan, aracıyla aldığı Serpil Karan’ı tenha bir yere götürdü. Çift tartışmaya başlarken Fehmi Karan burada tartıştığı 4 çocuğunun annesi olan Serpil Karan'ı ruhsatsız tabancasıyla vurarak öldürdü. Daha sonra da aynı silahla intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Karan çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

DÖRT ÇOCUĞUNU ÖKSÜZ VE YETİM BIRAKTI

Karan çiftinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 4 çocuğun hem öksüz hem de yetim kaldığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.