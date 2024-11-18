Boşanmaktan vazgeçirmek için karısını arayıp çocuğa işkence yaptı! Görüntülü şantaj dehşete düşürdü

18 Kasım 2024 21:55 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 23:25

İzmir'de eşinden boşanmak istemeyen adam çocuklarına işkence yaptığı anları eşini görüntülü arayarak izlettirdi. Çocuklarını o halde görünce perişan olan annenin yardım çığlığı sonrası yetkililer harekete geçti.

İzmir​'de Şiyar A. isimli şahıs boşanma​ aşamasındaki eşini vazgeçirmek için çocuğunun boğazına bıçak dayayarak işkence yaptı. O anları eşini arayarak canlı izleten acımasız babayı durdurmak için anne yardım çağrısında bulundu. Yetkililer harekete geçerek babayı yakaladı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI ANNENİN YARDIM ÇIĞLIĞI YAYILDI

Karabağlar'da yaşanan olayda şantaj yapan baba görüntüler sonrası yakalandı. Burdur'da bulunan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı görüntülerini yayımlayarak savcılıktan yardım istedi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Şikayet üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen baba Şiyar A, polis ekiplerince gözaltına alındı. Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.