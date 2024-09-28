Bosna Hersek'te fidye için kaçırılan Deniz Eliş için harekete geçilmişti! Türkiye'de gözyaşlarıyla karşılandı

28 Eylül 2024 12:39 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 12:52

Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen ve önceki gün Dışişleri Bakanlığınca kendisine ulaşılan Deniz Eliş, memleketi Gaziantep'e geldi. Eliş'i havalimanında ailesi, yakınları ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç karşıladı.

Bosna Hersek​'e gittikten bir süre sonra bir grup veya çete tarafından alıkonularak fidye​ istenen Türk vatandaşı Deniz Eliş Türkiye​'ye geldi. İstanbul'dan tarifeli uçakla Gaziantep Havalimanı'na inen Eliş'i ailesi, yakınları ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç karşıladı.

'ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN'

Gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesine ve sevdiklerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Eliş, "Çok mutluyum şu an. Allah kimseye yaşatmasın. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Milletvekili Meriç ise Eliş'in ailesine kavuştuğundan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Büyükelçimize, başkonsolosluğumuza, ilgilenen tüm Dışişleri Bakanlığına, aile ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İtalya'ya iltica etmek amacıyla Gaziantep’ten Bosna-Hersek’e giden Eliş, kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılmıştı. Afgan olduğu iddia edilen grup tarafından alıkonulduğu belirtilen Eliş için, ailesinden önce bin euro , bu paranın gönderilmesinin ardından 10 bin avro daha fidye talep edilmişti. Eliş’in ailesine, Eliş’e ait olduğu iddia edilen birkaç ses kaydı gönderilmişti.

Eliş’in ailesinin bin avroyu gönderdiği banka hesabının ise bir Türkiye bankasına ait olduğu, hesabın sahibinin ise Hedayetullah Quazızada isimli bir yabancıya ait olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Melih Meriç, Eliş’in ailesiyle bir araya gelmişti. Melih Meriç, oğulları Deniz Eliş’ten haber alamayan aileyle yaptığı görüşme sonrası yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Önceki gün Dışişleri Bakanlığı, Deniz Eliş'e ulaşıldığını, Eliş'in Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine intikalinin sağlanmakta olduğunu ve konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Saraybosna Büyükelçiliği ve Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiğini açıklamıştı.