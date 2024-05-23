Boya fabrikasında patlama! Yaralı işçiler var
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 00:05 - Güncelleme : 23 May 2024 00:18
Kahramanmaraş'ta bir boya fabrikasının kazan dairesinde patlama oldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, yaralı işçilerin olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde bir fabrikada meydana gelen patlama korku dolu anlara neden oldu.
Olay Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi’nde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, saat 23.00 sıralarında fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.
3 İŞÇİ YARALANDI
Patlama sonucu 3 işçi yaralanırken bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı