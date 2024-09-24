Böyle baba olmaz olsun! Testi kısa sürede çözdüğüne inanmadı, tekme tokat dövdü: O anlar kamerada
İstanbul Başakşehir'de bir kişi, testi kısa sürede çözdüğüne inanmadığı oğlunu tekme tokat dövdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Başakşehir'de akşam saatlerinde yaşanan olayda; C.O. isimli şahıs, oğlu B.T.O.'nun bir soru kitapçığındaki testi çok hızlı sürede çözdüğü için çılgına döndü. Oğlunun bütün soruları kısa sürede çözdüğüne inanmayan C.O, küçük çocuğu darp etmeye başkaladı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
C.O. yakalanarak gözaltına alınırken, B.T.O. isimli küçük çocuk ise yetiştirme yurduna yerleştirildi. C.O.'nun “çocuğa karşı şiddet” suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.