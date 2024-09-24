Böyle baba olmaz olsun! Testi kısa sürede çözdüğüne inanmadı, tekme tokat dövdü: O anlar kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Eylül 2024 15:19 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 15:33

İstanbul Başakşehir'de bir kişi, testi kısa sürede çözdüğüne inanmadığı oğlunu tekme tokat dövdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.