Böyle bir şey görülmedi: İnatçı yılan teker sökülerek çıkarıldı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 00:31 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 00:32
Düzce'de yaşanan ilginç bir olayda, bir aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin marifetli çalışmasıyla teker sökülerek kurtarıldı…
Düzce’de otomobilin motor kısmına giren yılan teker sökülerek çıkarıldı. Hüseyin Gümüş'e ait aracın motorunda çalışma yapılacağı sırada, aracın içerisinde bir yılan olduğu fark edildi. Panikleyen Gümüş, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
MOTOR KISMINA GİRDİ
Olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hüseyin Gümüş’e ait aracın motor kısmında çalışma yapılmak istendiği esnada aracın içerisinde yılan olduğu fark edildi. Hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verildi.
BİR TÜRLÜ ÇIKMADI!
Araç içerisine oksijen basılmasına rağmen yılan bir türlü çıkmayınca, aracın ön tekeri yerinden söküldü. Sökülen tekerin olduğu bölümden yapılan çalışma sonrasında yaklaşık 1 metrelik yılan araç içerisinden çıkarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı