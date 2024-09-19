Böyle evlat olmaz olsun! Babasını bıçakladı

19 Eylül 2024 10:25 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:27

Kırıkkale'de aile içerisinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babasına sinirlenen bir genç dehşet saçtı, babasını ve akrabalarını bıçakla yaraladı. Baba hastaneye sevk edilirken ambulansta kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Restoranda dehşet! Silahlar çekildi: Ölü ve yaralılar var

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Kırıkkale​'de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda; Tacettin Cim (53), eniştesi B.K. (59) ve yeğeni M.K. (19) ile birlikte; oğlu Ş.C.'nin (26) evine geldi. Defalarca evin kapısını çalan Tacettin Cim, kapı açılmayınca bahçeden eve girmeye çalıştı. Tam da bu sırada oğluyla tartışmaya başladı.

Tartışmaya B.K. ve M.K'da dahil olunca olay büyüdü ve kavgaya dönüştü. Ş.C., babası Tacettin Cim'i ve diğer akrabalarını bıçakla yaraladı.

AMBULANSTA KALP KRİZİ​ GEÇİRDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaranan Tacettin Cim, ambulansla hastaneye sevk edildi. Tacettin Cim hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kavga sırasında yaralanan şüpheli Ş.C., tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.