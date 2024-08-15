Böyle hırsızlık görülmedi! Tek başına soyduğu dükkana ertesi gün arkadaşıyla gelerek yine soydu

15 Ağustos 2024 10:18 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:29

Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yer alan züccaciye dükkanına gelen hırsız, gördüğü her şeyi çuvala koyarak çaldı. 16 yaşındaki yabancı uyruklu hırsız, es bombası ve powerbank gibi elektronik eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

Çaldıklarınla yetinemeyen A.K., ertesi gün arkadaşı M.C.E. ile yine aynı dükkana geldi. Dükkandan bulduğu bavula ses bombası, çakmak ve saç kurutma makinesi gibi elektronik eşyaları koyarak kayıplara karıştı.

DÜKKAN SAHİBİ KAYITLARI İZLEYİNCE ŞOKE OLDU

Dükkan sahibi Murat Kaya, dükkan içindeki eşyaların fazlasıyla eksik olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen Kaya, güvenlik kameralarını inceleyince gözlerine inanamadı. Kaya'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarında, olay günü gelen hırsızın ertesi gün arkadaşıyla tekrar gelerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2 hırsız arkadaşı kıskıvrak yakaladı.

Ürünlerinin eksik olduğunu görünce kamera kayıtlarına bakan Kaya, "Dükkana girdiğimde eşyaların eksik olduğunu fark ettim. Bunun üzerine kamera kayıtlarını incelemeye başladım. Kayıtları incelediğimde, 2 hırsızın dükkanımdan temin ettiği bavula ses bombası, mikrofon ve saatli çakmak gibi eşyaları çaldığını fark ettim. Durum böyle olunca polis ekiplerine haber verdim. Ekipler 2 gün içerisinde zanlıları tespit etti. 15-16 yaşlarında yabancı uyruklu 2 hırsız olduğu belirlendi. Ve bu hırsızların 5-6 tane farklı suçlardan sicil kaydı olduğu tespit edildi. Biz hepsini kardeşimiz olarak gördük, bunun karşılığı böyle olmamalıydı" dedi.

Yakalanan hırsızlar sınır dışı edildi.