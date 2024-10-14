Böyle kaçakçılık görülmedi! Arabanın taban zula kısmından iki büklüm çıktılar 

14 Ekim 2024 19:16 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 19:23

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'den kaçmak için aracına düzenek yapan kaçakçılar şaşırttı. Bulgaristan plakalı aracın zula kısmını genişleten Suriye uyruklu 2 göçmen, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

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Edirne​'de göçmenlerin yurt dışına yasa dışı yollarla kaçma girişimleri, güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sayesinde engellendi. Özellikle son dönemlerde göçmenler, polis ekiplerinden saklanmak için çeşitli yöntemler denerken son yöntem ise ağızları açık bıraktı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Kaçakçılık​ ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ile ortak operasyon gerçekleştirdi. Düzensiz göçmenlere ve onları yurt dışına kaçırmaya çalışan şebekelere yönelik yapılan çalışma kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan​ plakalı bir araç durduruldu ve arama yapıldı.

ZULA BÖLMESİNE SAKLANDILAR!

Aracın zula bölmesinde iki Suriyeli göçmen saklanmış halde bulundu. Kaçak göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Bulgaristan vatandaşı A.A.N. ve K.i.C. isimli iki organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili Bulgaristan uyruklu A.A.N. ile K.i.C. isimli 2 göçmen kaçakçısı organizatör, mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.