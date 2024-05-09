Böyle kaza görülmedi: İnşaat çukuruna devrilen araç kamyonun kasasına girdi

09 May 2024 00:44 - Güncelleme : 09 May 2024 00:47

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde gece saatlerinde yaşanan feci kazada, Yusuf Ç. idaresindeki otomobil, yapımı devam eden köprülü kavşak çukuruna düştü.

KAMYONUN KASASINA DÜŞTÜ

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen araç, toprak taşımak için kullanılan kamyonun kasasına girdi.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.