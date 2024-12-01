Böyle oyun olmaz olsun: Fırına kilitleyip dereceyi artırdılar!

01 Aralık 2024 23:30 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 23:37

Kayseri’de arkadaşları tarafından fırına kilitlenen 16 yaşındaki çocuğun eli ve yüzü yandı. Fırına kilitlenen çocuğun vücudunda büyük yanıklar oluştu. Talihsiz çocuk başına gelen o anları anlattı…

Kayseri’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kente bağlı Bünyan ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre oyun oynadığı arkadaşları tarafından önce fırına kilitlendi. Fırının derecesinin de artırılması sonucu çocuğun vücudunda büyük yanıklar meydana geldi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan bir fırında 1 ay önce arkadaşlarıyla oyun oynayan B.Ç. (16) iddiaya göre arkadaşları tarafından fırına kilitlendi. Arkadaşlarının fırının derecesini de artırması üzerine B.Ç.’nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Daha sonra fırından çıkarılan B.Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“DERECESİNİ ARTIRDILAR”

Olaydan 1 ay sonra başına gelenleri anlatan B.Ç., “Arkadaşlarla saat 9-10 gibi maç yaptık. Oradan çıktık hep beraber fırına gittik. Fırına sohbet amaçlı gittik. Biraz sohbet ettikten sonra arkadaşım fırının içerisine girdi ve çıktı. Daha sonra ben de merak ettim ve girdim. Arkamı döndüğümde arkadaşım kapıyı kapatıyordu. Elimle kapıyı ittim ama yetişemedim. Sonra elimi cebime soktum, kapüşonumu çektim. Bir tur döndükten sonra 'tık' diye bir ses geldi. Fırının derecesi artmaya başladı. Bağırdım açmadılar. Elimle kapıya vurunca elim kafam açıldı. 2 elim ve yüzüm yandı. Fırından çıktıktan sonra herkes telaşlandı. Arkadaşlarım hastaneye giderken, üzerime çaydanlıktan su döküldüğünü söylememi istediler. Fırının önüne yatmışım onları hatırlamıyorum. Birkaç gün kendime gelemedim sonradan hatırladım. Hastanede elimi yüzümü sardılar ve krem sürdüler. Sonra ailemi aradılar ve ailem geldi” dedi.