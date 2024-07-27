Böyle pişkinlik görülmedi! Otomobil çalmaya, çalıntı motosiklet ile gittiler

27 Temmuz 2024 18:16 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 18:22

80 bin TL'lik telefon buldu, karakola teslim etti! Teşekkür beklerken hırsızlıkla suçlandı

80 bin TL'lik telefon buldu, karakola teslim etti! Teşekkür beklerken hırsızlıkla suçlandı

Avustralyalı turist, Çeşme'de hırsızlık yaptı! Bahanesi şoke etti: "Evrenden intikam almak için..."

Avustralyalı turist, Çeşme'de hırsızlık yaptı! Bahanesi şoke etti: "Evrenden intikam almak için..."

Geçen Perşembe günü Burdur’un Atatürk Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarını alan güvenlik güçleri, soruşturma başlatınca pişkin hırsızlık gün yüzüne çıktı.

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin Y.Ç. ve N.D. olduğu belirlendi. İz sürülen şüphelilerin Balıkesir’de bulunduğu anlaşılınca, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak operasyon düzenlendi. Şüpheliler, çaldıkları otomobil ile birlikte yakalandı.

OTOMOBİL ÇALMAYA ÇALINTI MOTOSİKLET İLE GELMİŞLER

Şüphelilerin Burdur’a da Balıkesir’den çaldıkları motosikletle geldikleri ve otomobili çaldıktan sonra olay yerinde bıraktıkları belirlendi.

İki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.