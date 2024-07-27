Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Böyle pişkinlik görülmedi! Otomobil çalmaya, çalıntı motosiklet ile gittiler

Böyle pişkinlik görülmedi! Otomobil çalmaya, çalıntı motosiklet ile gittiler

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 18:16 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 18:22
Böyle pişkinlik görülmedi! Otomobil çalmaya, çalıntı motosiklet ile gittiler

Balıkesir'den hırsızlık yaptıkları motosiklet ile gezerek Burdur'a giden hırsızlar motoru burada bırakarak bu sefer de otomobil çaldı. Şüpheli iki kişi polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. 

Geçen Perşembe günü Burdur’un Atatürk Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarını alan güvenlik güçleri, soruşturma başlatınca pişkin hırsızlık gün yüzüne çıktı.

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin Y.Ç. ve N.D. olduğu belirlendi. İz sürülen şüphelilerin Balıkesir’de bulunduğu anlaşılınca, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak operasyon düzenlendi. Şüpheliler, çaldıkları otomobil ile birlikte yakalandı.

Böyle pişkinlik görülmedi! Otomobil çalmaya, çalıntı motosiklet ile gittiler - 1. Resim

OTOMOBİL ÇALMAYA ÇALINTI MOTOSİKLET İLE GELMİŞLER

Şüphelilerin Burdur’a da Balıkesir’den çaldıkları motosikletle geldikleri ve otomobili çaldıktan sonra olay yerinde bıraktıkları belirlendi. 

Böyle pişkinlik görülmedi! Otomobil çalmaya, çalıntı motosiklet ile gittiler - 2. Resim

İki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...