Böyle pişkinlik görülmedi! Otomobil çalmaya, çalıntı motosiklet ile gittiler
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 18:16 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 18:22
Balıkesir'den hırsızlık yaptıkları motosiklet ile gezerek Burdur'a giden hırsızlar motoru burada bırakarak bu sefer de otomobil çaldı. Şüpheli iki kişi polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.
Geçen Perşembe günü Burdur’un Atatürk Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarını alan güvenlik güçleri, soruşturma başlatınca pişkin hırsızlık gün yüzüne çıktı.
Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin Y.Ç. ve N.D. olduğu belirlendi. İz sürülen şüphelilerin Balıkesir’de bulunduğu anlaşılınca, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak operasyon düzenlendi. Şüpheliler, çaldıkları otomobil ile birlikte yakalandı.
OTOMOBİL ÇALMAYA ÇALINTI MOTOSİKLET İLE GELMİŞLER
Şüphelilerin Burdur’a da Balıkesir’den çaldıkları motosikletle geldikleri ve otomobili çaldıktan sonra olay yerinde bıraktıkları belirlendi.
İki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı