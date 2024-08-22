Böyle salatalık görülmedi! Gören bir daha bakıyor: Tam 20 kilogram ağırlığında

22 Ağustos 2024 14:02 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 14:16

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Sadece bir hobi olarak başladı ve parayı kırdı! Bir hediyeyle hayatı değişti

Sadece bir hobi olarak başladı ve parayı kırdı! Bir hediyeyle hayatı değişti

Fethiyeli Ali amcanın huzurevinin bahçesine ektiği dev salatalık büyük ilgi görüyor. Hobi olarak bahçede farklı bitkiler yetiştirmeye başlayan Ali Süleymaniyelioğlu'na arkadaşı Çin salatalığı hediye etti. Hızla büyüyen salatalık 60 santimetre uzunluğunda, 20 kilo ağırlığına ulaştı.

BİLDİĞİNİZ SALATALIKLARDAN DEĞİL

İmkan bulduğu takdirde farklı meyve ve sebzelerde yetiştirmek istediğini belirten Süleymaniyelioğlu, “Huzurevinde günlerimiz çok güzel geçiyor. Burada yaşayan arkadaşlarımızla beraber farklı etkinlikler yapıyoruz.

Huzurevine gelirken, birçok bitkiyi evden getirerek hobi bahçesi oluşturdum. Bahçemiz büyüdü. Artık farklı bitkilerden fide yetiştirmeye başladım. Huzurevi çalışanı arkadaşımız Çin'den salatalık tohumu getirdi.

İkimiz ektik ve yetiştirdik. Bildiğimiz salatalıklara benzemiyor, çünkü Çin salatalığı olarak geçiyor. Çok fazla büyümesiyle ünlü. İmkanımız olursa farklı türlerde sebze ve meyve yetiştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.