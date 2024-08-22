Böyle salatalık görülmedi! Gören bir daha bakıyor: Tam 20 kilogram ağırlığında
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Ali Süleymaniyelioğlu, huzurevi bahçesine öyle bir şey ekti ki görenleri hayrete düşürüyor. Bir arkadaşı vasıtasıyla Çin'den salatalık tohumu getirtti. Hızla büyüyen sebzeyi gören bir daha bakıyor. 60 santimetre uzunlunda 20 kilogram ağırlığa ulaşan salatalığı yetiştiren Süleymaniyelioğlu imkan bulduğu takdirde farklı meyve ve sebzelerde yetiştirmek istediğini söyledi.
Fethiyeli Ali amcanın huzurevinin bahçesine ektiği dev salatalık büyük ilgi görüyor. Hobi olarak bahçede farklı bitkiler yetiştirmeye başlayan Ali Süleymaniyelioğlu'na arkadaşı Çin salatalığı hediye etti. Hızla büyüyen salatalık 60 santimetre uzunluğunda, 20 kilo ağırlığına ulaştı.
BİLDİĞİNİZ SALATALIKLARDAN DEĞİL
İmkan bulduğu takdirde farklı meyve ve sebzelerde yetiştirmek istediğini belirten Süleymaniyelioğlu, “Huzurevinde günlerimiz çok güzel geçiyor. Burada yaşayan arkadaşlarımızla beraber farklı etkinlikler yapıyoruz.
Huzurevine gelirken, birçok bitkiyi evden getirerek hobi bahçesi oluşturdum. Bahçemiz büyüdü. Artık farklı bitkilerden fide yetiştirmeye başladım. Huzurevi çalışanı arkadaşımız Çin'den salatalık tohumu getirdi.
İkimiz ektik ve yetiştirdik. Bildiğimiz salatalıklara benzemiyor, çünkü Çin salatalığı olarak geçiyor. Çok fazla büyümesiyle ünlü. İmkanımız olursa farklı türlerde sebze ve meyve yetiştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.