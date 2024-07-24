Böyle saldırı görülmedi! Sakarlık üstüne sakarlık yaptı: Önce tabancayı düşürdü sonra motosikleti
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Temmuz 2024 09:05 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:18
Bursa'da cep telefonu bayisinin önüne gelerek iş yerine kurşun yağdıran saldırganın sakarlıkları dikkat çekti. Kasklı saldırganın düşe kalka gerçekleştirdiği saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bir telefon bayisine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Dükkan önüne gelen kasklı saldırgan defalarca ateş etti.
ÖNCE SİLAHI SONRA MOTOSİKLETİ DÜŞÜRDÜ
Önce tabancayı, ardından motosikleti yere düşüren şüpheli düşe kalka hedef aldığı iş yerine yaklaşık bir şarjör mermi boşalttı. Saldırganı görenler hemen 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemenin ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı