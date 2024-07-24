Böyle saldırı görülmedi! Sakarlık üstüne sakarlık yaptı: Önce tabancayı düşürdü sonra motosikleti

24 Temmuz 2024 09:05 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:18

Dört kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelen bebek şoke etti! Doktorlar sebebini açıkladı

Dört kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelen bebek şoke etti! Doktorlar sebebini açıkladı

Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bir telefon bayisine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Dükkan önüne gelen kasklı saldırgan defalarca ateş etti.

ÖNCE SİLAHI SONRA MOTOSİKLETİ DÜŞÜRDÜ

Önce tabancayı, ardından motosikleti yere düşüren şüpheli düşe kalka hedef aldığı iş yerine yaklaşık bir şarjör mermi boşalttı. Saldırganı görenler hemen 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemenin ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.