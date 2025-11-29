Böyle vaka görülmedi! Doktorları şaşkına çeviren ameliyat: Gözlerine inanamadılar

Manisa'nın Soma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 70 yaşındaki Ayşe Çobanlar'ın safra kesesinden 20 binin üzerinde taş çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu, vakayı hem hastalar hem de sağlık çalışanları açısından oldukça nadir görülen bir durum olarak değerlendirirken ve dikkat çekici olarak değerlendirdi.

"TAŞLARI SAYAMADIK"

Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu, "Öncelikle hastamız hastanemizi duymuş, bizi duymuş. Daha önceden de zaten hastamızın eşini ameliyat etmiştik burada başarılı bir operasyonla. Daha sonra yoğun şiddetli ağrıları olması sebebiyle tarafımıza başvurduğunda hemen servise yatışını yaptırdık. Çekilen görüntülerde yapılan muayenesinde ana safra kanalına taşlarının düştüğünü ve yoğun iltihap geçirdiğini gördük hastamızda. Gerekli tedaviyi yaptık ve acil ameliyata aldık. Ameliyatta laparoskopik yöntemle başarılı bir şekilde kolesistektomi ameliyatını tamamladık. Piyesi açtığımızda ise çok fazla miktarda boyutları 2 milim 3 milim arasında olan çok fazla miktarda taş mevcuttu. Biz sayamadık, yapay zekaya açıkçası tahminde bulundurduk. 20 binin üzerinde taş olduğunu tespit etti. Önemli olan da bu taşları bu safra kesesi içerisinden perfore etmeden, batına perfore olmadan çıkarmaktı. Bunu başarılı bir şekilde yaptık. İşlerimizde yolunda gitti. Şu an post top 1. günündeyiz. Bir aksilik olmazsa hastamızı yarın taburcu edeceğiz. Hastamız mutlu, biz mutluyuz. Böyle bu tarz nadir vakaları Soma'da yapmak gerçekten hem bizim için hem hastalar için hem de vatandaşlarımız için gurur verici" dedi.

ÇIKAN TAŞ SAYISINA HASTA DA İNANAMADI

Bergama'da birkaç kere gittim doktora ama denk gelmedi. Ağrılarım çok sıklaştı. Eşimin eczacı kalfası olması nedeniyle bana her gün iğne yapmak zorunda kaldı. Fırat Bey'i aradık doktorumuzu ve durumu anlattık. O da hemen gelmemizi istedi. Acilden giriş yaptırdık. Gerekli tedavilerimi yaptılar. Uygulamalarını yaptılar. Ameliyatlarını yaptılar. Beni bu durumdan kurtardılar" diyerek ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu ve Soma Devlet Hastanesi ekibine teşekkür etti.

"BU BİR REKOR"

Ameliyat sonrası hastasını ziyaret eden Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu, Ayşe Çobanlar'a bir rekorun sahibi olduğunu belirterek, "Yalnız safra kesenden çok fazla taş çıktı. 20 binin üzerinde taş çıktı. Yani bu bir rekor. Sana ait aslında. Çok çok kötü bir rekor olabilir ama çok şükür. Çok şükür tertemiz sağlıklı bir şekilde bitti" şeklinde konuştu.

Hastanın eşi Abdullah Çobanlar da doktor ve ekibine teşekkür ederken, Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Kıvanç Yaşar, "Hastanemizde gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, uzman hekim kadromuzun deneyimi ve sağlık personelimizin özverili çalışmasının bir sonucudur. Nadir görülen bu tarz vakalarda doğru ekipman, hızlı müdahale ve tecrübeli cerrah çok büyük önem taşıyor. Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu ve ekibini göstermiş oldukları hassasiyet ve başarılı cerrahi süreç için tebrik ediyorum. Soma Devlet Hastanesi olarak bölgemize en kaliteli sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz" dedi.