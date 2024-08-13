Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA'lı bebeğin yardım kumbarasını çaldı

13 Ağustos 2024 15:30 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:32

Bandırma'da SMA Tip 1 hastası Kıvanç bebek için Erdek çay bahçesine yardım kumbarası konuldu. Gece yarısı çay bahçesine gelen hırsızlar yardım kumbarasını çalarak kayıplara karıştı.

SMA Tip 1 hastası olan 6 aylık Kıvanç Karan için Erdek çay bahçelerine konulan kumbara, bir nebze de olsa tedaviye destek olmayı amaçlıyordu.

OLAY ANI KAMERADA

Kısa sürede çaldığı kumbara ile sırra kadem basan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri vicdanları sızladı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, iş yerinden aldığı görüntülerle kumbarayı çalan şahıs hakkında soruşturma başlattı.