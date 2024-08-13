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Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA'lı bebeğin yardım kumbarasını çaldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 15:30 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:32
Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA&#039;lı bebeğin yardım kumbarasını çaldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde SMA'lı Kıvanç bebek için toplanan yardım kumbarası hırsızlar tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bandırma'da SMA Tip 1 hastası Kıvanç bebek için Erdek çay bahçesine yardım kumbarası konuldu. Gece yarısı çay bahçesine gelen hırsızlar yardım kumbarasını çalarak kayıplara karıştı. 

SMA Tip 1 hastası olan 6 aylık Kıvanç Karan için Erdek çay bahçelerine konulan kumbara, bir nebze de olsa tedaviye destek olmayı amaçlıyordu.

OLAY ANI KAMERADA 

Kısa sürede çaldığı kumbara ile sırra kadem basan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri vicdanları sızladı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, iş yerinden aldığı görüntülerle kumbarayı çalan şahıs hakkında soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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