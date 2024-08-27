Böyle vicdansızlık görülmedi! 'Yol benim' deyip kapattı, yaşlı kadın eziyet çekiyor

27 Ağustos 2024 13:06 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:34

Gökçayır köyünde ilginç bir olay yaşanıyor. Mahallede geçmiş yıllarda yol olarak kullanılan alanın arazinin kendisine ait olduğunu öğrenne adam, bölgeyi kapattı. Bölgede yaşayan 4 aile evlerine sarp arazileri ve tarlaları kullanmak zorunda kalıyor. Hastaneye gitmekte zorlandıklarını, yaşlılarını el arabalarında taşıdıklarını söyleyen köylüler bir çözüm bekliyor.

'HEPİMİZ MAĞDUR OLDUK'

Depremde evlerinin ağır hasar alması sonucu köye yerleştiklerini söyleyen Adnan Yayvan, "Osmaniye'de yaşıyordum Kahramanmaraş depremlerinde evim ağır hasar aldı.

Evim hasar gördüğü için eşimin memleketine prefabrikten ev yaptım. Yol olmadığı için yolu kapattılar, 2019'da tapu kadastroda güncelleme yapılmış vatandaşın da haberi yokmuş onun arazisi üzerinden geçiyormuşuz şimdiye kadar. Onu öğrenince vatandaş yolu kapattı, biz de bu yüzden mağdur olduk. Devlet büyüklerimiz mağduriyetimize bir çözüm bulsunlar" diye konuştu.

'ELEKTRİĞİMİ, SUYUMU, EV NUMARAMI DA KAPATTILAR'

Çocuklarını ve torunlarını yol olmadığı için okula gönderemediğini söyleyen Zekiye Yayvan ise "Babamın arsasına evi yaptırmak için iznimi aldım geldiler keşfini yaptılar.

Yol var diye elektriğimi, suyumu, ev numaramı verdiler ama yolum kapandı. Hastaneye gidemiyorum, annemle beraber kalıyorduk annemi de getiremiyoruz. El arabasıyla taşırsak ancak buraya gelebiliyor. Torunum var kızım var okula gidiyor, yol yok gidemiyor, kurslara gidemiyor" dedi.