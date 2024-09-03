Böyle yakalandı: Tokat’ta gizlenen bonzai polisin dikkatinden kaçmadı!

03 Eylül 2024 18:13 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 18:13

Tokat'ta narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda T.Y. isimli şüpheli şahsın aracından parça halinde toplam 39,45 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

15 GRAM BONZAİ YAKALANDI

Yürütülen operasyon kapsamında şüphelinin Ortaköy köyündeki ikametgahına da operasyon düzenlendi. Operasyon da polisin dikkati sayesinde duvarın baca deliğine gizlenmiş halde 111 gram bonzai bulundu. İki operasyonda toplam 150,45 gram bonzai ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.Y. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.