Böylesi daha önce hiç görülmedi! Baraj manzaralı tuvalet sosyal medyada gündem oldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 14:46 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 14:59
Samsun'da baraj gölü manzaralı tuvalet sosyal medyada gündem oldu. İlginç manzara binlerce yorum ve beğeni geldi.
Bafra Altınkaya Barajı mevkisindeki tuvalet manzarası gündem oldu. Murat Somuncu tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
KALDIRILACAĞI BİLGİSİ GELDİ
Görenleri şaşkına çeviren tuvaletin neden buraya yapıldığı merak konusu oldu. Yöre sakinleri, tuvaletin burada bulunan çeşmenin yakınına yapıldığı, inşaatın yarım kaldığı, hiç kullanılmadığı ve kaldırılacağı bilgisini verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı