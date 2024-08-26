Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Evin içine hortum sokup 10 gün çeşmeyi açık bıraktılar

26 Ağustos 2024 12:08 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:20

İmamlar Mahallesi'nde meydana gelen olay şaşkına çevirdi. Hüseyin Demirkır'a ait köy evine gelen kimliği belirsiz kişiler şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yaptı. Demirkıran'ın akrabası Mustafa Baş tatil için geldiği evde elektrik borularına hortum sokup içeriye su doldurulduğunu fark etti.

10 gün boyunca eve su verilmesinden dolayı eşyaların büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibinin Trabzon'da olduğunu belirten Baş, kendi çabalarıyla evi temizlemeye çalıştı. Kişi veya kişilerin evin önündeki çeşmeyi açıp hortumu elektrik borusuna sokup su verdiği anlaşılırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

"EV ÇAMUR HALİNE GELMİŞ"

Yaşanan durumu tatil için evde kalmaya geldiğinde fark eden ev sahibinin akrabası Mustafa Baş, “Burası kayınçomun evi ve burada kimseye düşmanlığımız yok. Hortumu elektrik borusuna takarak çeşmeyi açıyorlar ve eve su dolduruyorlar. Yaklaşık 10 santimetre su doluydu evin ve içi bir hafta boyunca su akmış. Ev çamur haline gelmiş, eşyalar zarar görmüş. Biz tatil yapmak için sabahtan geldik buraya iyi bir Pazar günü geçirelim diye. Geldiğimizde kapıdan su akıyordu ve elektrik borusuna hortum takılıydı. Bu insanlığa sığmaz. Birinin bize karşı garezi varsa yüzümüze konuşsun, bu şekilde olacak bir iş değil” dedi.