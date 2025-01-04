Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Soba borusu temizlerken otomobili yaktı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Ocak 2025 19:08 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 19:09

Aydın'da bir vatandaşın soba borusunu temizlerken dikkatsizliği büyük bir yangına neden oldu. Küller, rüzgarın etkisiyle havada uçuşurken, park halindeki aracın üzerine sıçradı. Kısa sürede araç alev alev yanmaya başlarken, çevre sakinleri büyük panik yaşadı...

Aydın'ın Efeler​ ilçesinde evinin önünde soba borusunu temizlerken çıkan yangın​, park halindeki otomobile sıçradı. Olay, Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi 3408 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi evinin önünde soba borusunu temizlemeye başladı. Temizlik esnasında boru içerisinde yanar durumda bulunan küller, park halindeki otomobilin üzerinde döküldü. Aracın yan kapı bölümünden çıkan dumanları fark eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar araçta çıkan yangına kendi imkanları ile müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirirken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili Haberler En yakın arkadaşını gözünü kırpmadan öldürdü! Zonguldak'ta vahşet: 3,5 yaşındaki oğlunu iple boğarak öldürdü!