Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Tam 2 yıl sürdü! Bu kez kadın eşine nafaka ödeyecek

04 Ocak 2025 08:00 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 08:24

Diyarbakır'da görülen ilginç boşanma davası tam 2 yıl sonra karara bağladı. Öğretmenlik yapan N.K 16 yıllık eşi F.K.'ya 'evliliği ciddiye almadığı, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediği' iddiasıyla dava açtı. 2 yıl süren davanın ardından çift boşandı ama mahkeme işsiz kocaya boşanma aşamasında mağdur olduğu gerekçesiyle ayda 3 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. İşte tüm detaylar...

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Diyarbakır​'da eşine çok az rastlanacak türden bir boşanma davası yaşandı. 2 yıl süren davada işsiz erkeğe nafaka bağlandı. Öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce F.K. ile evlendi. Ancak, çift arasında yıllar sonra geçimsizlil yaşanmaya başladı. Yaşanan anlaşmazlık sırasında işsiz kalan F.K. ile boşanma kararı alan N.K., 2 yıl önce Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

Öğretmen N.K. dava dilekçesinde, eşinin evliliği ciddiye almadığını belirterek, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini iddia etti. N.K. dilekçesinde ayrıca maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

ERKEK YOKSULLUK NAFAKASI İSTEDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; F.K. ise dilekçesinde, anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürdü. Maddi ve manevi tazminat isteyen F.K., yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

MAHKEME ERKEĞE NAFAKA VERDİ

Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki ilginç boşanma davası​ 2 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı. İşsiz olan erkeğin, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunmamasına dikkat çeken mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğu kanaatiyle, erkek yararına aylık takdiren 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.

F.K.'nin avukatı Doğan İpek, ender rastlanan bir boşanma davası olduğunu belirterek, müvekkilinin boşanma davası sırasında ekonomik olarak mağdur olduğunu belirterek, mahkemenin taleplerini yerinde gördüğünü ve erkeğe süresiz nafaka bağladığını söyledi.