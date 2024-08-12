Boynundaki muskayı merak edip açtı, dehşeti yaşadı! 14 yaşındaki çocuk özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldı

12 Ağustos 2024 09:47 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:01

Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk, annesinin boynuna taktığı muskayı merak ederek içini açtı. Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğa temas etti. Çocuk hemen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadından yardım istedi.

YARDIM ETMEK İSTEDİLER, ONLAR DA ZEHİRLENDİ

Çocuk, annesi ve arkadaşı dökülen civadan etkilendi. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis'e bildirilerek yardım istendi. Eve gelen sağlık ekpleri, özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

CİVALI EV ÖZEL YÖNTEMLERLE TEMİZLENDİ

Yaşanan olayın ardından dökülen maddenin civa olduğunun anlaşılması üzerine eve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın AFAD ekipleri, eve girerek özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.