Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

20 Kasım 2024 10:12 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:17

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den yapılan saat 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada'dan yapılan saat 14.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'de saat 21.00, Gökçeada'da ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.