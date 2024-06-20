2 ilde Bozdoğan-43 Operasyonları: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 08:07 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 08:11
Ağrı ve Batman kırsalında gerçekleştirilen "Bozdoğan-43" operasyonlarında kırmızı ve turuncu kategoride olan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında ve Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen 'Bozdoğan-43' Operasyonları'nda 1'i kırmızı 3'ü turuncu kategoride yer alan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında ve Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-43" Operasyonlarında;
1’i KIRMIZI,
3’ü TURUNCU kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kahramanlarımızın dağ başlarında, dar geçitlerde, uçsuz bucaksız ovalarda nefesleri, ayak izleri var. Hainlerin enselerinde olmaya devam edeceğiz.
Kaynak: TGRT Haber