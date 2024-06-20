Tgrt Haber
Haberler>Gündem>2 ilde Bozdoğan-43 Operasyonları: 5 terörist etkisiz hale getirildi

2 ilde Bozdoğan-43 Operasyonları: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 08:07 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 08:11

Ağrı ve Batman kırsalında gerçekleştirilen "Bozdoğan-43" operasyonlarında kırmızı ve turuncu kategoride olan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında ve Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen 'Bozdoğan-43' Operasyonları'nda 1'i kırmızı 3'ü turuncu kategoride yer alan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında ve Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-43" Operasyonlarında;

1’i KIRMIZI,

3’ü TURUNCU kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Kahramanlarımızın dağ başlarında, dar geçitlerde, uçsuz bucaksız ovalarda nefesleri, ayak izleri var. Hainlerin enselerinde olmaya devam edeceğiz.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...