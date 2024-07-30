Bozuk paraları beğenmeyip fırlatıyordu! Bir günde 10 bin TL toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

30 Temmuz 2024 13:48 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:18

Elazığ'da dün polis ekipleri, zabıta ekipleri ile birlikte kentin birçok noktasını mesken edinen dilencilere yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde; özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirildi ve üst aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda, bir dilencinin üzerinde tam 10 bin 780 lira bulundu. Ekipler, parayı sayıp işlem yaparak el koydu ve dilencilere kabahatler kanununa göre işlem uyguladı. Dilencinin bu parayı bir günde topladığı ortaya çıktı.

MADENİ PARAYI BEĞENMEDİ, FIRLATTI

Yaşlı adamı daha önceden de dilenirken gördüğünü belirten vatandaşlardan Muhammet Dalgakıran, “Belirtilen şahıs daha önceden de çalıştığım iş yerine defalarca gelmişti. Hatta madeni para verdiğimiz zaman parayı beğenmeyerek aldığı parayı üstümüze attığı günlerde oldu. Sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla şahsın dilenci olmadığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirtiyorlar ancak, öyle bir durum olduğunu bilemiyorum. Yalnız kendisi bulunmuş olduğumuz iş yerine daha önceden defalarca gelmişti...

...Daha önceden kendisi buraya gelerek defalarca para istedi. Sokakta da para istediğini görmüşlüğümüz var. Gönül ister ki dilenci değil de ihtiyaç sahibi olsun ama bunun gibi sokakta nice insanlar bulunmaktadır. Bizim insanlarımız da vicdani açıdan kendilerine destek sağlamak istediği için para yardımlarında bulunuyorlar. Öneri olarak bunları azaltmamız veya hiç vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlar yaşanmazsa eğer bu tür olaylar da otomatik olarak yaşanmayacaktır” dedi.