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Bozuk paraları beğenmeyip fırlatıyordu! Bir günde 10 bin TL toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 13:48 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:18
Bozuk paraları beğenmeyip fırlatıyordu! Bir günde 10 bin TL toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Elazığ'da bir günde topladığı 10 bin 780 TL ile Türkiye'nin gündemine oturan dilencinin sırrı ortaya çıktı. Dilencinin, sadece kağıt para kabul edip bozuk paraları almadığı aktarıldı. Ayrıca madeni para beğenmeyen dilencinin, parayı vatandaşların üstüne attığı öğrenildi.

Elazığ'da dün polis ekipleri, zabıta ekipleri ile birlikte kentin birçok noktasını mesken edinen dilencilere yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde; özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirildi ve üst aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda, bir dilencinin üzerinde tam 10 bin 780 lira bulundu. Ekipler, parayı sayıp işlem yaparak el koydu ve dilencilere kabahatler kanununa göre işlem uyguladı. Dilencinin bu parayı bir günde topladığı ortaya çıktı.

Bozuk paraları beğenmeyip fırlatıyordu! Bir günde 10 bin TL toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı - 1. Resim

MADENİ PARAYI BEĞENMEDİ, FIRLATTI

Yaşlı adamı daha önceden de dilenirken gördüğünü belirten vatandaşlardan Muhammet Dalgakıran, “Belirtilen şahıs daha önceden de çalıştığım iş yerine defalarca gelmişti. Hatta madeni para verdiğimiz zaman parayı beğenmeyerek aldığı parayı üstümüze attığı günlerde oldu. Sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla şahsın dilenci olmadığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirtiyorlar ancak, öyle bir durum olduğunu bilemiyorum. Yalnız kendisi bulunmuş olduğumuz iş yerine daha önceden defalarca gelmişti...

Bozuk paraları beğenmeyip fırlatıyordu! Bir günde 10 bin TL toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı - 2. Resim

...Daha önceden kendisi buraya gelerek defalarca para istedi. Sokakta da para istediğini görmüşlüğümüz var. Gönül ister ki dilenci değil de ihtiyaç sahibi olsun ama bunun gibi sokakta nice insanlar bulunmaktadır. Bizim insanlarımız da vicdani açıdan kendilerine destek sağlamak istediği için para yardımlarında bulunuyorlar. Öneri olarak bunları azaltmamız veya hiç vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlar yaşanmazsa eğer bu tür olaylar da otomatik olarak yaşanmayacaktır” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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