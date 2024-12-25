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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a soruşturma!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Aralık 2024 02:45 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 02:47
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş&#039;a soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından yapılan açıklamaya göre, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hakkında başlatılan soruşturma hakkında Hüseyin Baş henüz bir açıklama yapmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
istanbul cumhuriyet başsavcılığı

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