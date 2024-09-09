Bu acıya yürek dayanmaz! Okula başladığı gün servisin altında kaldı

09 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 16:59

Bursa'da 10 yaşındaki Yusuf Çakır, kaykayı ile karşıdan karşıya geçerken servis aracının altında kaldı. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Çakır, okula başlayacağı gün toprağa verilecek.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda; 10 yaşındaki Yusuf Çakır arkadaşlarıyla oyun oynamak için evinden çıkarak parka gitti. Kaykay sürdüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Çakır'a, servis aracı çarptı.

Çakır'ın araç altında kaldığını gören vatandaşlar servis şoförünü uyardı ama o fark etmeyip yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Çakır'ı hastaneye sevk etti. Yusuf Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kahreden olayın ardından servis şoförü Ö.S. ve kazadan sonra olay yerine giden şüpheli şahıslar A.Ö. ve Y.E.'yi kısa sürede yakaladı. Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

OKULA BAŞLADIĞI GÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Yusuf Çakır'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından evinin önüne getirildi. Aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, Yusuf için helallik istendi. Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan çocuğun cenazesi Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.