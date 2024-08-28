Bu acıya yürek dayanmaz! Tandır ateşinde 10 dakika kalan bebeğin kahreden ölümü

28 Ağustos 2024 15:34 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:46

Yaptığı iyilik öğretmeni canından etti! İşte korkunç cinayetin detayları

Yaptığı iyilik öğretmeni canından etti! İşte korkunç cinayetin detayları

Henüz 13 aylık olan Enver Eren Karabacak2ın feci ölümü ailesini yıktı. Küçük bebek evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada dengesini kaybederek tandıra düştü. Ailenin durumu geç fark etmesi sebebiyle 10 dakikaya yakın bir süre köz ateşine maruz kalan çocuğun bedeninde derin yanıklar oluştu.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Durumun fark edilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Karabacak burada 2 buçuk ay tedavi gördü. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Vefat eden çocuk için Karagedik Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Karabacak'ın cenazesi gözyaşları arasında defnedilirken, annesi ile babasının ifadelerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

OYUN OYNARKEN ATEŞE DÜŞMÜŞ

Olayla ilgili konuşan komşulardan Resul Gedik, "Çocuğun annesi bir işle uğraşıyormuş, o esnada da çocuk tandıra düşmüş. Oynarken ateşe doğru gitmiş çocuk. Annesi de o sırada farkına varmamış.

Çocuk ağır yaralanmış. Gözleri, elleri yanmış. Ardından çocuğu hastaneye götürmüşler. Tedavi altına alındıktan 70 gün sonra da hayatını kaybetmiş. Duyduğum kadarıyla çocuk, 5-10 dakika kadar ateş közlerinin içinde kalmış" dedi.