Bu acıya yürek dayanmaz! Tandır ateşinde 10 dakika kalan bebeğin kahreden ölümü
Ankara'da yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Tandır içerisindeki köz ateşine düşmesi sonucu yağır yaralanan 1 yaşındaki bebek, iki buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Minik bebek gözyaşları içinde toprağa verildi.
Henüz 13 aylık olan Enver Eren Karabacak2ın feci ölümü ailesini yıktı. Küçük bebek evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada dengesini kaybederek tandıra düştü. Ailenin durumu geç fark etmesi sebebiyle 10 dakikaya yakın bir süre köz ateşine maruz kalan çocuğun bedeninde derin yanıklar oluştu.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Durumun fark edilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Karabacak burada 2 buçuk ay tedavi gördü. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Vefat eden çocuk için Karagedik Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Karabacak'ın cenazesi gözyaşları arasında defnedilirken, annesi ile babasının ifadelerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
OYUN OYNARKEN ATEŞE DÜŞMÜŞ
Olayla ilgili konuşan komşulardan Resul Gedik, "Çocuğun annesi bir işle uğraşıyormuş, o esnada da çocuk tandıra düşmüş. Oynarken ateşe doğru gitmiş çocuk. Annesi de o sırada farkına varmamış.
Çocuk ağır yaralanmış. Gözleri, elleri yanmış. Ardından çocuğu hastaneye götürmüşler. Tedavi altına alındıktan 70 gün sonra da hayatını kaybetmiş. Duyduğum kadarıyla çocuk, 5-10 dakika kadar ateş közlerinin içinde kalmış" dedi.