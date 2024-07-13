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Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 150 bin lira

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Temmuz 2024 12:01 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 12:04

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Nilüfer Gölü ve çevresi kirlilik tehdidiyle boğuşuyor. Öte yandan göldeki çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira olduğu öğrenilirken, bölgenin turizme kazandırılıp çiçeklerin de koruma altına alınması bekleniyor.

Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesi'nde bulunan nilüfer çiçekleri güzelliğiyle ilgi görürken, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden su yüzerine çıkıyor.

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 150 bin lira - 1. Resim

Manzarası ile ilgi çeken nilüfer çiçekleri kirlilik ile boğuşuyor.

Göl içerisine atılan şişe ve çöp gibi atıklar kirliliğe neden oluyor.

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 150 bin lira - 2. Resim

Göldeki çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira olduğu öğrenilirken, bölgenin turizme kazandırılıp çiçeklerin de koruma altına alınması bekleniyor.

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 150 bin lira - 3. Resim

Ufuk Geçimli isimli vatandaş bölgeye gezmeye geldiğini belirterek, "Buradaki çiçekleri görmek ve gölette serinlemek için bölgeye geldik. Hoşumuza gitti inşallah yine geliriz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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