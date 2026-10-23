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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:01

Bu hafta sonu yağmur var mı 24 25 Ekim? Cumartesi pazar yağmurlu mu?

İstanbul'da hafta sonu planı yapan vatandaşlar, 24-25 Ekim Cumartesi ve Pazar günlerine ilişkin hava durumu tahminlerini araştırıyor. Meteoroloji değerlendirmelerine göre cumartesi günü yerel yağmur geçişleri görülebilirken pazar günü yağış ihtimalinin azalması bekleniyor. Bu hafta sonu yağmur var mı 24 25 Ekim? Cumartesi pazar yağmurlu mu?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Bu hafta sonu yağmur var mı 24 25 Ekim? Cumartesi pazar yağmurlu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:01

'da 23 Ekim Cuma günü etkili olması beklenen yağışın ardından gözler hafta sonu hava durumuna çevrildi. Balkanlar üzerinden gelen sistemin etkisiyle kent genelinde aralıklı yağışlar görülürken cumartesi ve pazar günlerinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre 24 Ekim Cumartesi günü yerel geçişleri etkili olabilir. 25 Ekim Pazar günü ise yağışın zayıflaması ve parçalı bulutlu havanın öne çıkması bekleniyor. Peki, bu hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak?

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 24 Ekim Cumartesi günü yerel yağmur geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Cuma günü etkili olan sağanakların ardından yağışın cumartesi günü de yer yer devam edebileceği değerlendiriliyor. Ancak yağışın kent genelinde aynı anda ve aynı şiddette etkili olması beklenmiyor.

Bu hafta sonu yağmur var mı 24 25 Ekim? Cumartesi pazar yağmurlu mu?

Yağışların hangi ilçelerde ve saatlerde etkili olacağı, atmosferik koşullara ve güncel meteorolojik verilere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle hafta sonu dışarı çıkmayı planlayan vatandaşların güncel tahminlerini takip etmesi önem taşıyor.

25 EKİM PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

25 Ekim Pazar günü İstanbul'da yağış ihtimalinin belirgin şekilde azalması bekleniyor. Parçalı bulutlu havanın etkili olabileceği pazar günü, yerel olarak zayıf yağış geçişleri de görülebilir.

Pazar günü yağışın cumartesiye kıyasla daha zayıf olması beklense de hava koşullarının ilçelere göre farklılık gösterebileceği unutulmamalı. Kesin değerlendirme için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahminlerinin izlenmesi gerekiyor.

HAFTA SONU İSTANBUL'DA SAĞANAK VE SEL RİSKİ VAR MI?

İstanbul'da cuma günü için yapılan yerel kuvvetli yağış uyarılarının ardından hafta sonundaki yağışların oluşturabileceği riskler de gündeme geldi. Özellikle kısa sürede yoğunlaşan sağanaklar; alt geçitlerde, düşük kotlu yollarda ve altyapının yetersiz olduğu bölgelerde su birikmesine neden olabilir.

Bununla birlikte hafta sonu yağışlarının cuma günündeki sağanaklarla aynı şiddette olacağına ilişkin kesin bir değerlendirme bulunmuyor. Yağışın miktarı, süresi ve hareket yönü riskin belirlenmesinde etkili oluyor.

Vatandaşların ve ilgili kurumların duyurularını takip etmesi, suyla kaplanmış yollardan ve alt geçitlerden geçmemesi öneriliyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU

  • 23 Ekim Cuma: Aralıklı yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor. Akşam saatlerinde yağış ihtimali artabilir.
  • 24 Ekim Cumartesi: Yerel yağmur geçişleri görülebilir.
  • 25 Ekim Pazar: Yağış ihtimalinin azalması, parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Yerel ve zayıf yağış ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil.

İstanbul'da hafta sonu hava durumuna ilişkin tahminler değişebileceğinden, özellikle açık hava etkinliği veya şehir içi yolculuk planlayanların güncel saatlik tahminleri kontrol etmesi gerekiyor.

ETİKETLER
#yağmur
#İstanbul
#hava durumu
#Sağanak
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Gündem
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