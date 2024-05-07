Bu iki çiçeği koparan yandı: Cezası yarım milyon lira

07 May 2024 10:48 - Güncelleme : 07 May 2024 11:02

Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı yerlerinde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" ile "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler adeta görsel şölen oluşturuyor.

İlkbahar mevsiminde kısa süreli çiçek açan ters laleler koruma altına alınıyor. Yılda sadece iki hafta açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 244 bin 115 lira idari para cezası kesiliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten her bir çiçek için 244 bin 315 toplamda yaklaşık 500 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

"ÇOK BÜYÜK CEZALAR VAR"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Elazığ'da endemik türlerimizi görüntülemeye bir kez daha başaran Aygün Çam, "Şehrin doğusunda özellikle Palu, Arıcak ve Alacakaya bölgelerinde ters laleleri dağların zirve noktalarında, Anadolu tabiriyle 'ağlayan gelinleri' görüntüledik. Yine şehrin batı tarafında ise özellikle Baskil ilçesinde bulunan ‘baskilensis’ adında ters lalenin moru görüntüledik. Dünyada bir tek Elazığ’ın Baskil ilçesinde yetişen baskilensis, ömrü çok kısa, yaklaşık bir hafta içerisinde yaşıyor. Çok özel ve endemik olan bu türü de görüntülemeyi başardık. Bu türler için Milli Parklar tarafından da koruma politikaları bulunmaktadır. Özellikle koparılması veya başka bir şekilde taşınması çok büyük cezalar içermekte. Her bir türün koparılması 240 bin lira civarında cezası var. İkisini kopardığınız anda 500 bin liralık bir ceza söz konusu. Elazığ ili coğrafi anlamda endemik türler bakımından oldukça zengin bir bölge" ifadelerini kullandı.