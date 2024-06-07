Bu kadarı da pes! Alkollü adam sağlık ocağının balkonunda uyuya kaldı

07 Haziran 2024 09:43 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:44

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda; sağlık ocağının balkonunda bir şahsın yattığı görüldü. Görenleri hayrete düşüren olay sonrası, şahsın alkollü olabileceği düşünülerek, ambulans ve polis ekiplerine haber verildi.

POLİS TARAFINDAN UYANDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin seslenmelerine kayıtsız kalan alkollü şahıs, polis tarafından uyandırıldı. Aşırı alkollü olduğu ortaya çıkan şahıs, polis tarafından balkondan çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.