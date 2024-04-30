Bu kadarı da pes dedirtti! Patron işçilerin tuvalet sürelerini not etti

30 Nisan 2024 10:21 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:30

İşçilerin dramı bitmek bilmiyor. Bu kez de bir işçisinin mesai saatleri içerisinde tuvalette geçirdiği vakit sorun oldu.

DUVARA ASARAK İLAN ETTİ

Sosyal medyada gündem olan bir fotoğrafta bir patron, çalışanlarının mesai saatlerinde tuvalete gitme sürelerini ve iş gücü maliyetini duvara asarak ilan ettiği görüldü.

Paylaşılan bu fotoğraf sosyal medyada büyük tepki aldı. İşte o tepkilerden birkaçı;

İŞÇİLER FAZLA VAKİT GEÇİRMESİN DİYE EĞİK TUVALET TASARLANDI

İngiltere'de geliştiriciler, insanların beş dakika sonra tuvaletten çıkmak isteyeceği eğik tuvalet tasarladı.

StandardToilet, hafif bir çömelme itişine benzer şekilde bacaklardaki gerilimi artırmak için yaklaşık 13 derece öne doğru eğimlidir.

Çalışanların tuvalet molalarının uzunluğunu kısaltmanın üretkenliği önemli ölçüde artıracağına inandıkları için ofisleri de hedef almayı umuyorlar.

Daha iyi duruş ve tuvalette daha az oturmayı teşvik etme yoluyla sağlık ve refah faydaları sağladığı söyleniyor.

'Tıbbi araştırmalar, geleneksel tuvalet kullanmanın hemoroitlerin şişmesine ve pelvik kasların zayıflamasına neden olabileceğini öne sürüyor.

'StandardToilet, kas-iskelet sistemi bozukluklarının azaltılmasına yardımcı olan üst ve alt bacak kaslarının etkileşimini teşvik ederek Artan konfor sağlıyor.