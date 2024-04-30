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30 Nisan 2024 10:21 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:30

Bu kadarı da pes dedirtti! Patron işçilerin tuvalet sürelerini not etti

Bir işveren çalışanlarının mesai saatlerinde tuvalette geçirdiği süreleri ve iş gücü maliyetini duvara asarak ilan etti.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
Bu kadarı da pes dedirtti! Patron işçilerin tuvalet sürelerini not etti

İşçilerin dramı bitmek bilmiyor. Bu kez de bir işçisinin mesai saatleri içerisinde tuvalette geçirdiği vakit sorun oldu.

DUVARA ASARAK İLAN ETTİ

Sosyal medyada gündem olan bir fotoğrafta bir patron, çalışanlarının mesai saatlerinde tuvalete gitme sürelerini ve iş gücü maliyetini duvara asarak ilan ettiği görüldü.

Bu kadarı da pes dedirtti! Patron işçilerin tuvalet sürelerini not etti - 1. Resim

Paylaşılan bu fotoğraf sosyal medyada büyük tepki aldı. İşte o tepkilerden birkaçı;

Bu kadarı da pes dedirtti! Patron işçilerin tuvalet sürelerini not etti - 2. Resim

İŞÇİLER FAZLA VAKİT GEÇİRMESİN DİYE EĞİK TUVALET TASARLANDI

İngiltere'de geliştiriciler, insanların beş dakika sonra tuvaletten çıkmak isteyeceği eğik tuvalet tasarladı.

StandardToilet, hafif bir çömelme itişine benzer şekilde bacaklardaki gerilimi artırmak için yaklaşık 13 derece öne doğru eğimlidir.

Bu kadarı da pes dedirtti! Patron işçilerin tuvalet sürelerini not etti - 2. Resim

Çalışanların tuvalet molalarının uzunluğunu kısaltmanın üretkenliği önemli ölçüde artıracağına inandıkları için ofisleri de hedef almayı umuyorlar.

Daha iyi duruş ve tuvalette daha az oturmayı teşvik etme yoluyla sağlık ve refah faydaları sağladığı söyleniyor.

Bu kadarı da pes dedirtti! Patron işçilerin tuvalet sürelerini not etti - 3. Resim

'Tıbbi araştırmalar, geleneksel tuvalet kullanmanın hemoroitlerin şişmesine ve pelvik kasların zayıflamasına neden olabileceğini öne sürüyor.

Bu kadarı da pes dedirtti! Patron işçilerin tuvalet sürelerini not etti - 4. Resim

'StandardToilet, kas-iskelet sistemi bozukluklarının azaltılmasına yardımcı olan üst ve alt bacak kaslarının etkileşimini teşvik ederek Artan konfor sağlıyor.

Kaynak: tgrthaber.com
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